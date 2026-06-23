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Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области

Спасатели просят сохранять бдительность и не подходить к подозрительным предметам.

В Нижегородской области отменили режим ракетной опасности, который был введен утром 23 июня. Об отмене ограничений сообщили в региональной РСЧС.

При этом жителей региона призвали сохранять бдительность и ни в коем случае не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников или других подозрительных предметов. Обо всех подобных находках необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.

Напомним, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в регионе утром 23 июня. В связи с угрозой в нижегородском аэропорту Чкалов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

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