Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области

В Нижегородской области отменили режим ракетной опасности, который был введен утром 23 июня. Об отмене ограничений сообщили в региональной РСЧС.
При этом жителей региона призвали сохранять бдительность и ни в коем случае не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников или других подозрительных предметов. Обо всех подобных находках необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.
Напомним, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в регионе утром 23 июня. В связи с угрозой в нижегородском аэропорту Чкалов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
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