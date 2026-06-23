После ракетного удара в Воронежской области объявили трехдневный траур

В дни траура на территории области приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано убрать из эфира развлекательные программы и отменить праздничные мероприятия. Губернатор подчеркнул, что власть сделает все возможное для помощи пострадавшим, которых, по предварительным данным, десятки. Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил жителей других регионов за слова поддержки.