Малярию обнаружили у двоих алматинцев, вернувшихся из Габона и Вьетнама

Четыре завозных случая малярии зарегистрированы в Алматы
С начала года в Алматы зарегистрированы четыре завозных случая малярии, сообщает корреспондент NUR.KZ в Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава. Только за последнюю неделю инфекция выявлена у двух человек, вернувшихся из командировки в Габон и путешествия во Вьетнам.
У пациентов диагностированы две разные формы малярии: тропическая и трехдневная. Тропическая малярия считается наиболее опасной: без своевременного лечения она может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение головного мозга, печени, почек и дыхательной системы, а в отдельных случаях — к летальному исходу. Трехдневная малярия обычно протекает легче, однако имеет свою особенность: возбудитель способен длительное время сохраняться в организме, поэтому болезнь может вновь проявиться спустя месяцы после заражения.
Сообщается, что случаи лабораторно подтверждены, пациенты получают лечение в стационаре. Специалисты проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.
Казахстанцам напомнили, что малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles. При этом заразиться от больного человека в быту невозможно: инфекция не передается через рукопожатия, посуду, пищу, воду или воздушно-капельным путем.
Гражданам рекомендовали перед поездкой в страны, неблагополучные по малярии, заранее ознакомиться с действующими рекомендациями по профилактике и проконсультироваться со специалистом.
«Наряду с этим важно соблюдать меры защиты от укусов комаров: использовать репелленты, противомоскитные сетки и фумигаторы, носить одежду с длинными рукавами и брюками, а также по возможности ограничивать пребывание на открытом воздухе в вечернее и ночное время, когда комары наиболее активны», — сообщили в Наццентре.