Малярию обнаружили у двоих алматинцев, вернувшихся из Габона и Вьетнама

У пациентов диагностированы две разные формы малярии: тропическая и трехдневная. Тропическая малярия считается наиболее опасной: без своевременного лечения она может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение головного мозга, печени, почек и дыхательной системы, а в отдельных случаях — к летальному исходу. Трехдневная малярия обычно протекает легче, однако имеет свою особенность: возбудитель способен длительное время сохраняться в организме, поэтому болезнь может вновь проявиться спустя месяцы после заражения.