Гроза спровоцировала лесной пожар в Называевском районе

В Называевском районе Омской области лесной пожар произошёл из-за грозы. Для локализации возгорания специалисты Называевского лесхоза применяли колесный трактор для опашки горящего участка, а также автомобиль УАЗ для доставки людей и оборудования. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.