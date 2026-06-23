Гроза спровоцировала лесной пожар в Называевском районе

В Называевском районе Омской области лесной пожар произошёл из-за грозы. Для локализации возгорания специалисты Называевского лесхоза применяли колесный трактор для опашки горящего участка, а также автомобиль УАЗ для доставки людей и оборудования. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.
В тушении пожара участвовали три сотрудника лесхоза и два работника администрации Кисляковского сельского поселения.
Сегодня на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности. В ведомстве призывают жителей соблюдать осторожность при посещении лесов и не нарушать правила пожарной безопасности.
Лесные инспекторы продолжают патрулирование и мониторинг территории. О случаях возгораний или нарушений правил пожарной безопасности можно сообщить по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.