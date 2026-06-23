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Гроза спровоцировала лесной пожар в Называевском районе

Возгорание тушили с участием лесников и местных специалистов.

Источник: ГУЛХ Омской области, Называевское леничество

В Называевском районе Омской области лесной пожар произошёл из-за грозы. Для локализации возгорания специалисты Называевского лесхоза применяли колесный трактор для опашки горящего участка, а также автомобиль УАЗ для доставки людей и оборудования. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

В тушении пожара участвовали три сотрудника лесхоза и два работника администрации Кисляковского сельского поселения.

Сегодня на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности. В ведомстве призывают жителей соблюдать осторожность при посещении лесов и не нарушать правила пожарной безопасности.

Лесные инспекторы продолжают патрулирование и мониторинг территории. О случаях возгораний или нарушений правил пожарной безопасности можно сообщить по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.