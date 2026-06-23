В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетной атаки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в регионе трёхдневный траур по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня. Он продлится с 23 по 25 июня, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.