В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетной атаки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в регионе трёхдневный траур по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня. Он продлится с 23 по 25 июня, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.
В течение трёх дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.
«Призываю вас, дорогие земляки, почтить память жертв вчерашнего воздушного налёта», — обратился к местным жителям губернатор.
Напомним, что накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять мирных жителей. Множеству горожан понадобилась помощь врачей. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Также повреждены дома и автомобили. Подробнее об атаке ВСУ на столицу Черноземья — в нашем материале.