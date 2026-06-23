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В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетной атаки

Он продлится с 23 по 25 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в регионе трёхдневный траур по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня. Он продлится с 23 по 25 июня, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.

В течение трёх дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.

«Призываю вас, дорогие земляки, почтить память жертв вчерашнего воздушного налёта», — обратился к местным жителям губернатор.

Напомним, что накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять мирных жителей. Множеству горожан понадобилась помощь врачей. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Также повреждены дома и автомобили. Подробнее об атаке ВСУ на столицу Черноземья — в нашем материале.

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