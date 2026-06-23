На Кубани «ГАЗель» с детьми столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Краснодарском крае произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и большегруза, в котором пострадали семь человек, включая троих детей. Авария случилась на автодороге «Краснодар — Кропоткин».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, причиной столкновения стал выезд водителя грузовика Volvo на полосу встречного движения.
Правоохранители также обратили внимание на грубое нарушение правил эксплуатации транспортного средства: микроавтобус «ГАЗель», технически рассчитанный на перевозку лишь шести пассажиров, в момент аварии был переполнен — в салоне находилось 12 человек.