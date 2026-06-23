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На Кубани «ГАЗель» с детьми столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Серьезное ДТП на автодороге Краснодар — Кропоткин привело к травмам семерых человек, включая троих детей. По данным полиции, виновником аварии стал водитель большегруза Volvo, который нарушил правила и выехал на встречку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и большегруза, в котором пострадали семь человек, включая троих детей. Авария случилась на автодороге «Краснодар — Кропоткин».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, причиной столкновения стал выезд водителя грузовика Volvo на полосу встречного движения.

Правоохранители также обратили внимание на грубое нарушение правил эксплуатации транспортного средства: микроавтобус «ГАЗель», технически рассчитанный на перевозку лишь шести пассажиров, в момент аварии был переполнен — в салоне находилось 12 человек.