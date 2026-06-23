Белорус заплатит больнице 19 000 рублей за лечение своей жены после ДТП

Летом 2025 года водитель мотоцикла Honda ехал по улице Советской в Чечерске. Он решил обогнать автоцистерну как раз в тот момент, когда грузовик поворачивал налево. В результате аварии пассажир, которым оказалась супруга мотоциклиста, получила тяжкие телесные повреждения.