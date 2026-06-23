Белорус заплатит больнице 19 000 рублей за лечение своей жены после ДТП. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
Прокуратура Чечерского района в момент изучения уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия предъявила в суд иск в интересах больницы о взыскании с водителя мотоцикла, который нарушил ПДД, расходов на лечение пострадавшего пассажира.
Летом 2025 года водитель мотоцикла Honda ехал по улице Советской в Чечерске. Он решил обогнать автоцистерну как раз в тот момент, когда грузовик поворачивал налево. В результате аварии пассажир, которым оказалась супруга мотоциклиста, получила тяжкие телесные повреждения.
В отношении водителя мотоцикла было заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Но жена не стала писать заявление о привлечении своего супруга к уголовной ответственности, поэтому следователь прекратил производство по делу.
Из-за полученных травм женщина более 20 дней находилась на лечении в Гомельской областной клинической больнице. Затраты составили более 19 000 рублей.
Суд Чечерского района удовлетворил в полном объеме требования прокурора — с мужа потерпевшей взысканы расходы на оказание медицинской помощи в пользу Гомельской областной клинической больницы в размере 19 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать или же опротестовать в апелляционном порядке.
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