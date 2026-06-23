Отойдите от окон! Что известно о ракетной угрозе в Пермском крае 23 июня

На территории Пермского края второй день подряд вводят «Ракетную опасность». Что известно о ракетной угрозе, в каких регионах объявили аналогичное предупреждение и все подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Режим «Ракетная опасность».
О том, что в Пермском крае объявлена «Ракетная опасность», стало известно в 13:00. О введении режима сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона. В министерстве напомнили, что алгоритм действий такой же, как и при угрозе атаки беспилотников.
При сигнале «Ракетная опасность» важно сохранять спокойствие и действовать строго по инструкции. Если вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено.
Тем, кто находится дома, следует перейти в подвал или выбрать внутреннюю комнату без окон, закрыть окна и шторы. Рекомендуется заранее подготовить «тревожный набор»: запас воды и еды, необходимые лекарства, фонарик и документы.
В случае, если сигнал застал вас на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегать открытых пространств. Минтербез просит жителей следить за официальными сообщениями МЧС и соблюдать рекомендации служб.
План «Ковёр».
Согласно рассылке из официального приложения МЧС, план «Ковёр» радиусом 100 километров на территории Пермского края объявили в одно время с «Ракетной опасностью». Через 20 минут Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полётов.
По данным онлайн-табло «Большого Савино», сейчас отменены шесть рейсов между Пермью и Москвой. Кроме того, задерживаются вылеты самолётов из краевой столицы в Сочи, Анталью, Москву, Хургаду и Нарьян-Мар. Обратные рейсы также прилетят с опозданием.
Одна из самых продолжительных задержек наблюдается на рейсе авиакомпании «Россия» из Перми в Сочи. Самолёт должен был отправиться в путь в 5:05, однако сейчас расчётное время вылета запланировано на 20:45. Опоздание составляет почти 16 часов.
Обстановка в других регионах.
Режим «Ракетная опасность» ввели на территории десятков субъектов Российской Федерации. Сигнал был объявлен в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Мордовии, а также в Московской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Самарской областях и других регионах.
В соседней Удмуртской Республике после введения «Ракетной опасности» включили системы оповещения населения. В Ижевске остановили движение общественного транспорта. При этом в Пермском крае сирены не включали, а аналогичных ограничений не вводили.
Режим «Ракетная опасность» отменили в Пермском крае в 14:37. Об этом сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности. Аэропорт «Большое Савино» открыли в это же время.