В Керчи пенсионер отдал семь миллионов рублей мошенникам

Мошенники в случае неповиновения угрожали уголовной ответственностью. Потерпевший, охваченный тревогой, собрал все свои сбережения в разной валюте и передал их прибывшему «курьеру», сообщает «Крымское информационное агентство».
Полиция Крыма призывает граждан быть бдительными: при малейших подозрениях мошенничества нужно немедленно прекращать разговор. Также сотрудники правоохранительных органов напоминают, что никаких обязательных процедур декларирования личных средств не существует, а переход по сомнительным ссылкам может привести к потере денег.