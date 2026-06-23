Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи пенсионер отдал семь миллионов рублей мошенникам

В Керчи 71-летний пенсионер потерял семь миллионов рублей, став жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил мужчине и, выдав себя за сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу, убедил его в необходимости срочно задекларировать имеющиеся денежные средства и подтвердить их законность, сообщает МВД по республике.

Мошенники в случае неповиновения угрожали уголовной ответственностью. Потерпевший, охваченный тревогой, собрал все свои сбережения в разной валюте и передал их прибывшему «курьеру», сообщает «Крымское информационное агентство».

Полиция Крыма призывает граждан быть бдительными: при малейших подозрениях мошенничества нужно немедленно прекращать разговор. Также сотрудники правоохранительных органов напоминают, что никаких обязательных процедур декларирования личных средств не существует, а переход по сомнительным ссылкам может привести к потере денег.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше