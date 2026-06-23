Дело возбудили после ночного вторжения в детский лагерь «Таежный» в Туве

В Республике Тыва следователи заинтересовались инцидентом в детском оздоровительном лагере «Таежный», расположенном в городе Ак-Довурак. Поводом для проверки послужила информация, появившаяся в местных СМИ, — сообщалось о дерзком происшествии с участием посторонних взрослых.
По данным публикаций, минувшей ночью, с 21 на 22 июня, на территорию лагеря беспрепятственно проникла компания мужчин. Незнакомцы вели себя вызывающе и неадекватно, чем серьёзно напугали отдыхающих детей. После того как непрошеные гости покинули территорию, один из юных отдыхающих хватился — пропал мобильный телефон.
Руководитель регионального следственного управления Сергей Столбин взял ситуацию на личный контроль и инициировал возбуждение уголовного дела. На данном этапе оно квалифицировано по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Сейчас следователям предстоит восстановить полную картину случившегося, выяснить, как именно посторонним удалось проникнуть на охраняемую территорию, и разобраться, кто из ответственных за безопасность детей сотрудников допустил нарушение. Оценку получат и действия, и возможное бездействие должностных лиц, призванных обеспечивать порядок в лагере.
Ранее мы сообщали, что мужчина напал на детей в лагере в Туве, есть пострадавшие.