Дело возбудили после ночного вторжения в детский лагерь «Таежный» в Туве

По данным публикаций, минувшей ночью, с 21 на 22 июня, на территорию лагеря беспрепятственно проникла компания мужчин. Незнакомцы вели себя вызывающе и неадекватно, чем серьёзно напугали отдыхающих детей. После того как непрошеные гости покинули территорию, один из юных отдыхающих хватился — пропал мобильный телефон.