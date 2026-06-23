Гусев назвал атаку ВСУ на Воронеж 22 июня самой тяжёлой за последнее время

«Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей. Сделаем для пострадавших всё возможное. Конечно, не существует слов, способных заглушить боль родных и близких тех, кого мы потеряли 22 июня 2026 года. Все мы, воронежцы, скорбим вместе с ними», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.