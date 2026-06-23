Гусев назвал атаку ВСУ на Воронеж 22 июня самой тяжёлой за последнее время

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал ракетную атаку ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня, самой тяжёлой за последнее время.
«Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей. Сделаем для пострадавших всё возможное. Конечно, не существует слов, способных заглушить боль родных и близких тех, кого мы потеряли 22 июня 2026 года. Все мы, воронежцы, скорбим вместе с ними», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.
Губернатор также добавил, что удар по Воронежу был нанесён в день памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, что является особым цинизмом со стороны врага.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетной атаки ВСУ.