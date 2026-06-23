В Минусинске ребенок на самокате угодил в ДТП

В Минусинске сбили ребенка на самокате. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции. ДТП произошло днем 23 июня. 67-летний водитель «Лады Гранта» ехал со стороны улицы Комсомольская в сторону Старокузнечной. В этот момент восьмилетний ребенок на самокате переезжал дорогу. Мужчина не заметил мальчика, он упал и ударился головой о колесо «Тойоты», которая остановилась во встречном направлении. Сейчас пострадавший находится в больнице.