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В Минусинске ребенок на самокате угодил в ДТП

В Минусинске восьмилетний мальчик на самокате попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске сбили ребенка на самокате. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции. ДТП произошло днем 23 июня. 67-летний водитель «Лады Гранта» ехал со стороны улицы Комсомольская в сторону Старокузнечной. В этот момент восьмилетний ребенок на самокате переезжал дорогу. Мужчина не заметил мальчика, он упал и ударился головой о колесо «Тойоты», которая остановилась во встречном направлении. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее, особенно в местах скопления детей.

Тем временем VSE42.Ru сообщают, что в Кузбассе продавца магазина признали виновным в продаже немаркированного товара.