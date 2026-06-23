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Экс-глава воронежского АО «Пятью Пять» осужден за неуплату 197 млн рублей налогов

Он отделался условным сроком с испытательным сроком в 2 года.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Пятью Пять» по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 23 июня.

Было установлено, что в 2019—2020 годах руководитель вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сделках с фиктивными контрагентами. В результате бюджет недополучил НДС на сумму свыше 197,2 млн рублей. В ходе процесса мужчина полностью признал вину и частично погасил задолженность, а также обеспечил сохранность арестованного имущества компании на 350 млн рублей для погашения иска.

Несмотря на тяжесть обвинения, суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления средней тяжести, отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка и достижение 60-летнего возраста. Фигуранту назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При этом гражданский иск прокурора удовлетворен в полном объеме, а арест на имущество АО «Пятью Пять» сохранен.

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