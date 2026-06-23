Экс-глава воронежского АО «Пятью Пять» осужден за неуплату 197 млн рублей налогов

Было установлено, что в 2019—2020 годах руководитель вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сделках с фиктивными контрагентами. В результате бюджет недополучил НДС на сумму свыше 197,2 млн рублей. В ходе процесса мужчина полностью признал вину и частично погасил задолженность, а также обеспечил сохранность арестованного имущества компании на 350 млн рублей для погашения иска.