В Новой Разводной загорелся частный дом, на тушении работают 23 спасателя

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Братском районе суд ужесточил приговор водителю, который в 2022 году сбил женщину и её 13-летнего сына, а затем скрылся. Водитель получил 7 лет колонии общего режима, хотя изначально ему назначили 5 лет. Женщина погибла на месте, её сын остался инвалидом. Подробности.