Свидетель видел странные мешки в квартире Тарховых в Самаре и слышал стук

Кузнецов насторожился и пошел в полицию, где ему предложили вместе наведаться в квартиру Тарховых на улице Вилоновской. В квартире их встретила Екатерина. Свидетель увидел там мешки, похожие на те, в которых продают раствор для ремонта, а также услышал равномерный стук из спальни, как будто от молотка. Других людей Кузнецов в квартире не видел. По его словам, его охватило чувство тревоги, но это были просто эмоции.