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В Нижегородской области школьники повредили более полусотни памятников и крестов

На кладбище в Выксе (Нижегородская область) школьники-вандалы повалили более полусотни памятников и крестов. Они пинали надгробия ради развлечения, сообщили в региональном главке МВД России.

На кладбище в Выксе (Нижегородская область) школьники-вандалы повалили более полусотни памятников и крестов. Они пинали надгробия ради развлечения, сообщили в региональном главке МВД России.

Там рассказали, что сообщение о повреждении памятников на кладбище в рабочем поселке Досчатое города Выкса поступило в полицию от местной жительницы 22 июня. В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила повреждения 54 надгробий и крестов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо несовершеннолетних, в том числе девочка, в возрасте 9 и 10 лет, причастных к совершению погромов на кладбище. Дети пояснили, что проходили через кладбище и в ходе игры нанесли удары по конструкциям на могилах ради развлечения, сообщили в ведомстве.

Детей доставили в отдел полиции, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних побеседовали с ними в присутствии родителей и органов опеки, после чего двух школьников поместили в социально-реабилитационный центр.

«Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям школьников, а также их родителей», — рассказали в полиции.

На данный момент установлены 16 граждан, памятники родственников которых пострадали от действий юных вандалов, потерпевшие подали заявления в полицию.

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