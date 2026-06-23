В Нижегородской области школьники повредили более полусотни памятников и крестов

На кладбище в Выксе (Нижегородская область) школьники-вандалы повалили более полусотни памятников и крестов. Они пинали надгробия ради развлечения, сообщили в региональном главке МВД России.
Там рассказали, что сообщение о повреждении памятников на кладбище в рабочем поселке Досчатое города Выкса поступило в полицию от местной жительницы 22 июня. В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила повреждения 54 надгробий и крестов.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо несовершеннолетних, в том числе девочка, в возрасте 9 и 10 лет, причастных к совершению погромов на кладбище. Дети пояснили, что проходили через кладбище и в ходе игры нанесли удары по конструкциям на могилах ради развлечения, сообщили в ведомстве.
Детей доставили в отдел полиции, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних побеседовали с ними в присутствии родителей и органов опеки, после чего двух школьников поместили в социально-реабилитационный центр.
«Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям школьников, а также их родителей», — рассказали в полиции.
На данный момент установлены 16 граждан, памятники родственников которых пострадали от действий юных вандалов, потерпевшие подали заявления в полицию.