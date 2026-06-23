В Нижегородской области школьники повредили более полусотни памятников и крестов

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо несовершеннолетних, в том числе девочка, в возрасте 9 и 10 лет, причастных к совершению погромов на кладбище. Дети пояснили, что проходили через кладбище и в ходе игры нанесли удары по конструкциям на могилах ради развлечения, сообщили в ведомстве.