Во вторник, 23 июня, в Симферополе потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, в Симферополе загорелся склад. На место прибыли пожарные. Возгорание локализовали на площади 140 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали со склада три газовых баллона.
В 12.24 пожар ликвидировали. Площадь возгорания не изменилась.
«Всего для тушения пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники», -говорится в сообщении.
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