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В Симферополе потушили пожар на складе

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Симферополе.

Источник: МЧС РФ

Во вторник, 23 июня, в Симферополе потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, в Симферополе загорелся склад. На место прибыли пожарные. Возгорание локализовали на площади 140 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали со склада три газовых баллона.

В 12.24 пожар ликвидировали. Площадь возгорания не изменилась.

«Всего для тушения пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники», -говорится в сообщении.

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