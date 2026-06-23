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В Волгограде владельцам животных продавали сомнительные ветпрепараты

Всего таких лекарственных средств было реализовано на сумму более 250 тысяч рублей.

Руководство одной из ветклиник Волгограда подозревают в незаконном сбыте непроверенных препаратов для домашних питомцев.

«Им достоверно было известно, что препарат не прошел обязательную процедуру государственной регистрации и не включен в государственный реестр лекарственных средств для животных. Тем не менее они в 2023—2024 годах приобретали его у поставщика и в дальнейшем обеспечивали реализацию», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.

Всего таких лекарственных средств было реализовано на сумму более 250 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ — «Сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере» — рассматривает суд.

Ранее стало известно, что Алексеевский райсуд передал в собственность государства лодку и весла, конфискованные у волгоградцев, занимавшихся незаконной рыбалкой.