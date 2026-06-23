В Волгограде владельцам животных продавали сомнительные ветпрепараты

«Им достоверно было известно, что препарат не прошел обязательную процедуру государственной регистрации и не включен в государственный реестр лекарственных средств для животных. Тем не менее они в 2023—2024 годах приобретали его у поставщика и в дальнейшем обеспечивали реализацию», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.