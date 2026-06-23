3,5 млн рублей отдала мошенникам нижегородская пенсионерка

В Нижнем Новгороде 63‑летняя жительница Ленинского района передала мошенникам 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. В течение трёх недель женщине звонили неизвестные, представляясь её бывшими коллегами, сотрудниками госпортала, Центробанка и правоохранительных органов, убеждая в необходимости «защитить аккаунт на госуслугах».