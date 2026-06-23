Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3,5 млн рублей отдала мошенникам нижегородская пенсионерка

63‑летнюю жительницу Ленинского района убедили передать деньги «курьерам» под видом защиты аккаунта.

В Нижнем Новгороде 63‑летняя жительница Ленинского района передала мошенникам 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. В течение трёх недель женщине звонили неизвестные, представляясь её бывшими коллегами, сотрудниками госпортала, Центробанка и правоохранительных органов, убеждая в необходимости «защитить аккаунт на госуслугах».

По указанию злоумышленников пенсионерка дважды передавала наличные курьерам: 2,2 млн рублей — в парке на улице Максима Горького, ещё 1,3 млн — на улице Премудрова. После передачи денег она поняла, что стала жертвой мошенников. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что сотрудники ведомств и банков никогда не просят обналичивать сбережения и передавать их курьерам. Граждан призывают предупреждать пожилых родственников о подобных схемах.

Ранее сообщалось, что подростка оштрафовали за дропперство в Нижегородской области.