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Известно состояние раненной обломками БПЛА девочки в пригороде Воронежа

Ребёнок находился под наблюдением врачей в стационаре.

Источник: АиФ Воронеж

13-летнюю девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа утром 19 июня, выписали из больницы. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 23 июня.

Ребёнок получил ранение и находился в стационаре под наблюдением врачей. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что при ракетной атаке на Воронеж 22 июня погибли пять мирных жителей. В регионе объявлен трёхдневный траур. Подробнее об атаке ВСУ на город — в нашем материале.

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