Известно состояние раненной обломками БПЛА девочки в пригороде Воронежа

13-летнюю девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа утром 19 июня, выписали из больницы. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 23 июня.
Ребёнок получил ранение и находился в стационаре под наблюдением врачей. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что при ракетной атаке на Воронеж 22 июня погибли пять мирных жителей. В регионе объявлен трёхдневный траур. Подробнее об атаке ВСУ на город — в нашем материале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше