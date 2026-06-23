Подручный мошенников ранил пожилую москвичку при краже из квартиры

Следствие установило, что злоумышленники ввели женщину в заблуждение, убедив её рассказать о сбережениях, которые хранила её мать. Под давлением аферистов москвичка оставила ключи от родительской квартиры в оговоренном месте. Когда жилье оказалось пустым, туда проникли 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Пока девушка похищала из тайника 305 тысяч рублей, её сообщник обыскивал комнаты в поисках других ценностей.