Подручный мошенников ранил пожилую москвичку при краже из квартиры

В столице задержаны двое молодых людей, совершивших разбойное нападение на пожилую женщину. Как сообщает Следственный комитет по Москве, преступление стало результатом изощренной мошеннической схемы, жертвой которой стала дочь потерпевшей.
Следствие установило, что злоумышленники ввели женщину в заблуждение, убедив её рассказать о сбережениях, которые хранила её мать. Под давлением аферистов москвичка оставила ключи от родительской квартиры в оговоренном месте. Когда жилье оказалось пустым, туда проникли 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Пока девушка похищала из тайника 305 тысяч рублей, её сообщник обыскивал комнаты в поисках других ценностей.
В момент совершения кражи в квартиру неожиданно вернулась хозяйка. Подросток, действуя по указаниям своих кураторов, напал на пенсионерку, вооружившись кухонным молотком и ножом. Он нанес пожилой женщине удар по голове и ранил её в руку, после чего оба подозреваемых скрылись с места преступления.
В настоящее время исполнители задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело, по решению суда фигуранты помещены под домашний арест. Следствие продолжает устанавливать личности организаторов преступной группы.