Пять ракет Storm Shadow сбили над регионами РФ, одна из вероятных целей — Воронеж

Storm Shadow — это британская высокоточная крылатая ракета класса «воздух-земля» с дальностью до 560 км, запускается с самолетов. Оснащена проникающей боевой частью весом 450 кг, имеет малую заметность для радаров и летит на предельно малой высоте, огибая рельеф, что делает ее сложной целью для ПВО.