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Пять ракет Storm Shadow сбили над регионами РФ, одна из вероятных целей — Воронеж

ВСУ могли ударить по Воронежу британскими ракетами.

Источник: Комсомольская правда

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке — в городе работали сирены, жители слышали взрывы и видели столбы дыма. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что ПВО перехватила несколько высокоскоростных целей, одно из предприятий получило повреждения. Пострадали жилые дома и машины, десятки раненых, пятеро погибших. Судя по данным Минобороны РФ, ВСУ могли ударить по Воронежу британскими ракетами Storm Shadow.

В сводке ведомства за 23 июня сообщается, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиабомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Справка КП.

Storm Shadow — это британская высокоточная крылатая ракета класса «воздух-земля» с дальностью до 560 км, запускается с самолетов. Оснащена проникающей боевой частью весом 450 кг, имеет малую заметность для радаров и летит на предельно малой высоте, огибая рельеф, что делает ее сложной целью для ПВО.

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