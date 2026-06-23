Мужчину осудили за убийство брата сожительницы в Нижегородской области

Мужчину признали виновным в убийстве родственника своей сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление было совершено в доме на улице Садовой деревни Шпага Ардатовского округа в октябре 2025 года. Там мужчина в ходе конфликта с братом сожительницы нанес тому колотое ранение в грудь.
«С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где скончался», — рассказали в СК.
Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что двух жителей Сарова осудят за покушение на убийство.