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Мужчину осудили за убийство брата сожительницы в Нижегородской области

Преступление было совершено в октябре прошлого года.

Мужчину признали виновным в убийстве родственника своей сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в доме на улице Садовой деревни Шпага Ардатовского округа в октябре 2025 года. Там мужчина в ходе конфликта с братом сожительницы нанес тому колотое ранение в грудь.

«С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где скончался», — рассказали в СК.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что двух жителей Сарова осудят за покушение на убийство.