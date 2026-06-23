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Суд арестовал граждан Узбекистана, перевозивших 800 свертков с наркотиками по воронежской трассе

Иностранцы планировали сбыт крупной партии в Нововоронеже и Лисках.

Источник: Комсомольская правда

Каширский районный суд Воронежской области избрал меру пресечения двум гражданам Узбекистана, подозреваемым в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета и в составе группы лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в июне 2026 года фигуранты приобрели наркотики в Москве и решили сбыть их в Воронежской области. А именно — в городах Нововоронеж и Лиски. Однако их планам помешал дорожный патруль: на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Каширском районе автомобиль с подозреваемыми был остановлен для проверки. В ходе досмотра в бензобаке машины оперативники обнаружили 800 свертков с наркотическими средствами.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обоих подозреваемых под стражу до 17 августа включительно.