Депутаты партии Пашиняна подрались с оппозицией в горсовете Еревана. Видео

Заседание Совета старейшин (городского совета) Еревана закончилось потасовкой между представителями правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционными депутатами.
Конфликт вспыхнул после того, как члены оппозиционной фракции «Мать-Армения» публично обвинили оппонентов в нарушениях в ходе предвыборной кампании.
В ответ на эти обвинения вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что лидера фракции оппонентов обвиняют в государственной измене, и предложил представителям оппозиции «помолчать». После этого словесная перепалка между политиками быстро переросла в массовую драку.