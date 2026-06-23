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Депутаты партии Пашиняна подрались с оппозицией в горсовете Еревана. Видео

В Ереванском горсовете произошла драка между депутатами от партии премьер-министра Пашиняна и оппозиционной фракцией «Мать-Армения». Причиной стали публичные обвинения в предвыборных нарушениях и ответное заявление о госизмене.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Заседание Совета старейшин (городского совета) Еревана закончилось потасовкой между представителями правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционными депутатами.

Конфликт вспыхнул после того, как члены оппозиционной фракции «Мать-Армения» публично обвинили оппонентов в нарушениях в ходе предвыборной кампании.

В ответ на эти обвинения вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что лидера фракции оппонентов обвиняют в государственной измене, и предложил представителям оппозиции «помолчать». После этого словесная перепалка между политиками быстро переросла в массовую драку.

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