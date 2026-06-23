В Екатеринбурге у ТРЦ «Академический» столкнулись пять машин

Напомним, что днем 22 июня в Серове произошло ДТП с пьяным байкером без прав. Предварительно, 28-летний мужчина влетел в Lada Vesta, за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Мотоциклиста госпитализировали в Серовскую городскую больницу с различными травмами. Водитель автомобиля не пострадала.