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В Екатеринбурге у ТРЦ «Академический» столкнулись пять машин

В Екатеринбурге возле ТРЦ «Академический» произошло массовое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 23 июня у ТРЦ «Академический» произошло массовое ДТП. По сообщениям очевидцев, столкнулись пять машин. Информации о пострадавших нет, однако на место аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.

— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, что днем 22 июня в Серове произошло ДТП с пьяным байкером без прав. Предварительно, 28-летний мужчина влетел в Lada Vesta, за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Мотоциклиста госпитализировали в Серовскую городскую больницу с различными травмами. Водитель автомобиля не пострадала.