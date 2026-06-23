В Пермском крае риска прохождения торнадо нет

Вечером 22 июня на западные районы соседней с Прикамьем Свердловской областью обрушился торнадо. Эпицентр стихии пришелся на Кушву.
По данным МЧС Свердловской области на 09:00 23 июня, известно о повреждениях 124 частных жилых домов и 25 автомобилей. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек, госпитализация понадобилась одному жителю города.
Департамент исследования погоды и атмосферы «Метеодневник» сообщил о продолжении вспышки опасных конвективных явлений на Среднем Урале. Многоцентровая циклоническая ложбина с температурными контрастами и высокими значениями энергии неустойчивости в сочетании с серьезными сдвигами ветра приведет к формированию долгоживущих опасных конвективных штормов. Стихия затронет восток Свердловской, восточной части Курганской и запад Тюменской областей, а также и юго-запад Ханты-Мансийского автономного округа.
«При сценарии формирования дугообразной или линейной конвективной системы основной угрозой будут являться разрушительные шквалы свыше 30 метров в секунду», — предупредили метеорологи.
Прохождение торнадо Прикамью не угрожает. Пермский ЦГМС сообщил об облачной погоде 24 июня с прояснениями. Местами пройдут сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза. Юго-восточный ветер не превысит 4−9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем от +16 до +21 градуса.