Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убить карточного шулера

В какой-то момент градус страстей захлестнул участников конфликта, и словесная перепалка переросла в поножовщину. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил знакомого в область головы и плеча. Потерпевший, собравшись с силами, пытался вырваться из дома, однако упал. Преследовавший его отваритесь сел сверху и пытался убить, нанося ножом несколько ударов в спину. Прервал расправу лишь хозяин дома, попытавшийся растащить друзей.