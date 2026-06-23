Суд лишил волгоградских браконьеров лодки и денег после рыбалки сетями

Алексеевский районный суд в Волгоградской области признал двоих местных жителей виновными в незаконной добыче рыбы в природном парке. Николай Емельянов и Виталий Блощицын выслушали приговор, согласно которому каждому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. А лодку, на которой рыбачили браконьеры, конфисковали в доход государства.