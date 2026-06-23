Под Волгоградом задержали рецидивиста, пытавшегося сжечь собственную бабушку

Отметим, о резонансном происшествии в посёлке журналистам несколько дней назад рассказала дочь 76-летней пострадавшей женщины. Она сообщила о том, что угрозы от мужчины поступали всем членам семьи на протяжении продолжительного времени, а несколькими месяцами ранее находящийся под надзором рецидивист избил сразу нескольких человек в Волгограде, при этом органы правопорядка игнорировали все сигналы и заявления граждан.