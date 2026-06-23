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На Юго-Западном карьере в Новосибирске снова утонул человек

Спасатели предупреждают: место опасное — неровное дно, холодные ключи и предметы под водой.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на Юго-Западном карьере снова утонул человек. Об этом сообщил паблик «Анонимный Новосибирск».

«Прямо сейчас на Юго-Западном котловане снова утонул человек. Это уже далеко не первый случай в этом сезоне, когда там тонут люди — как молодые, так и в возрасте», — говорится в сообщении.

В комментариях очевидцы уточняют: «Клиническая смерть в 17:05». Другие возмущаются: «Как житель ЮЗ, всё ещё не понимаю, как туда до сих пор ходят купаться. Столько хороших мест, но нет, все прут туда как стадо. Одно дело — песочек, позагорать, но прям купаться — сомнительное развлечение».

Напомним, 21 июня водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы подняли тело 30-летнего мужчины, который накануне вечером зашёл в воду и не вернулся. Тело нашли с помощью эхолота. Спасатели предупреждали: «Карьер Юго-Западный — одно из самых опасных мест для купания в нашем городе. Это неорганизованное место отдыха с неровным дном, бьющими холодными ключами и предметами под водой, об которые легко пораниться». Они настоятельно просили не заходить в воду на этом карьере и не водить туда детей.