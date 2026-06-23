Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода лишилась 3,5 миллионов рублей из-за мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В течение трех недель 63-летней пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся бывшими коллегами, сотрудниками госпортала, Центробанка и правоохранительных органов. Женщину убедили обналичить сбережения под предлогом защиты аккаунта на «Госуслугах» и пресечения незаконного оформления кредита.
В итоге нижегородка два раза передала наличные курьерам: сначала 2 млн 200 тысяч рублей в парке на улице Максима Горького, а затем еще 1 млн 300 тысяч на улице Премудрова.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых в мошенничестве ищут.
Напомним, что борская пенсионерка отдала мошенникам почти 5 млн рублей.