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Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей

Потерпевшую убедили, что сбережения нужно обналичить.

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода лишилась 3,5 миллионов рублей из-за мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В течение трех недель 63-летней пенсионерке звонили неизвестные, представлявшиеся бывшими коллегами, сотрудниками госпортала, Центробанка и правоохранительных органов. Женщину убедили обналичить сбережения под предлогом защиты аккаунта на «Госуслугах» и пресечения незаконного оформления кредита.

В итоге нижегородка два раза передала наличные курьерам: сначала 2 млн 200 тысяч рублей в парке на улице Максима Горького, а затем еще 1 млн 300 тысяч на улице Премудрова.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых в мошенничестве ищут.

Напомним, что борская пенсионерка отдала мошенникам почти 5 млн рублей.