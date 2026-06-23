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Воронежцам объяснили, как оформить компенсацию ущерба авто после атаки ВСУ

В результате уничтожения нескольких высокоскоростных воздушных целей повреждено около 50 транспортных средств.

Источник: АиФ Воронеж

Жители Воронежа получат компенсацию за повреждённые при ракетной атаке ВСУ автомобили. Об этом мэр Сергей Петрин сообщил в своём канале в мессенджере МАКС в понедельник, 22 июня.

На данный момент известно, что в результате уничтожения нескольких высокоскоростных воздушных целей повреждено около 50 транспортных средств.

Глава города отметил, что владельцы автомобилей могут получить компенсацию в управах своих районов. Специалисты помогут зафиксировать ущерб. За документами о факте и месте случившегося нужно обратиться в отдел полиции. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы следует предоставить в управы районов. С подробным порядком действий можно ознакомиться на сайте мэрии.

По всем возникающим вопросам Сергей Петрин рекомендовал обращаться по телефонам районных управ:

Ленинский район: +7 (919) 180−58−36;

Левобережный район: +7 (900) 963−72−70;

Железнодорожный район: +7 (915) 581−32−18, +7 (473) 223−07−35;

Центральный район: +7 (920) 407−08−05;

Советский район: +7 (952) 106−86−45; +7 (473) 263−04−04;

Коминтерновский район: +7 (992) 057−90−41.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал ракетную атаку ВСУ на столицу Черноземья 22 июня самой тяжёлой за последнее время. От действий врага погибли пять человек. В регионе объявлен трёхдневный траур.

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