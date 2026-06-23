Воронежцам объяснили, как оформить компенсацию ущерба авто после атаки ВСУ

Глава города отметил, что владельцы автомобилей могут получить компенсацию в управах своих районов. Специалисты помогут зафиксировать ущерб. За документами о факте и месте случившегося нужно обратиться в отдел полиции. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы следует предоставить в управы районов. С подробным порядком действий можно ознакомиться на сайте мэрии.