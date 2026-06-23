Лжегазовщики обманули воронежских пенсионеров почти на 300 тысяч рублей

По подозрению в мошенничестве задержаны 26-летняя жительница Нижнего Новгорода и ее 31-летний сообщник из Ульяновска. Против них возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Пока подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.