Машины омичей засыпало пеплом

Горожане предположили, что источником серых осадков могла стать ТЭЦ. В компании «ТГК-11» дали комментарий по поводу ситуации, признав, что полностью избежать таких последствий невозможно. Представители компании объяснили, что любая ТЭЦ, работающая на угле, не может функционировать без воздействия на окружающую среду, так как дым из труб является неотъемлемой частью технологического процесса. При этом деятельность станций осуществляется в строгом соответствии с проектными решениями и природоохранным законодательством России. В компании уточнили, что все выбросы нормированы, и у ТЭЦ имеется комплексное экологическое разрешение, выданное надзорными органами.