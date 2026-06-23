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Минобороны сообщило о перехвате пяти британских ракет Storm Shadow

Пять ракет Storm Shadow производства Великобритании перехвачены над территорией России средствами ПВО.

Пять ракет Storm Shadow производства Великобритании перехвачены над территорией России средствами ПВО по состоянию на 23 июня. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.

Кроме того, сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, что сегодня, 23 июня, в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность. Этот режим действовал в регионе в течение часа.

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