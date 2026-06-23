Минобороны сообщило о перехвате пяти британских ракет Storm Shadow

Пять ракет Storm Shadow производства Великобритании перехвачены над территорией России средствами ПВО по состоянию на 23 июня. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.
Кроме того, сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, что сегодня, 23 июня, в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность. Этот режим действовал в регионе в течение часа.
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