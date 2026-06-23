В Сибири ребёнок умер после того, как мать оставила его в закрытой машине

В Кузбассе разыгралась страшная драма: семилетний мальчик скончался после того, как его мать заперла его в машине в тридцатиградусную жару. Женщина отлучилась по своим делам, оставив сына в раскалённом салоне, а когда вернулась — нашла его бездыханным. Об этом сообщают VSE42.RU.
Инцидент произошёл 17 июня в Таштагольском районе. По данным следствия, температура на улице превышала +26°С, однако внутри закрытого авто воздух прогрелся до критических значений. Ребёнка с тяжёлым тепловым ударом доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны — спустя четверо суток, 21 июня, мальчик умер.
В отношении 38-летней жительницы региона возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Кузбасса квалифицирует её действия по двум статьям: оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Женщине грозит судебное разбирательство, которое, однако, не вернёт утраченную детскую жизнь.