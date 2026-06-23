В Сибири ребёнок умер после того, как мать оставила его в закрытой машине

В Кузбассе разыгралась страшная драма: семилетний мальчик скончался после того, как его мать заперла его в машине в тридцатиградусную жару. Женщина отлучилась по своим делам, оставив сына в раскалённом салоне, а когда вернулась — нашла его бездыханным. Об этом сообщают VSE42.RU.