Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде компания продавала ветпрепараты без госрегистрации

Следователи завели дело на руководство коммерческой организации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде руководителей коммерческой организации подозревают в торговле незарегистрированными ветеринарными препаратами. Следователи Ворошиловского района завели уголовное дело на генерального и финансового директоров.

— В результате противоправной деятельности реализовано ветеринарных лекарственных средств на сумму свыше 250 тысяч рублей, — рассказали в Следкоме.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигуранты приобретали у поставщика лекарства для животных и продавали их контрагентам. При этом им было известно, что препарат не прошел обязательную госрегистрацию и не включен в реестр лекарственных средств для животных.

Дело на поставщиков сейчас в суде.