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В Севастополе горел магазин: эвакуировались 20 человек

Из горящего магазина в Севастополе эвакуировались 20 человек.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 июня, в Севастополе горел магазин, оттуда эвакуировались 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 11.55. На площади Кровелецкого загорелся продуктовый магазин. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что в подсобном помещении загорелись вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«До прибытия экстренных служб на свежий воздух самостоятельно вышли 20 человек», — рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что пожар удалось потушить в 12.37. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

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