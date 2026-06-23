В Беларуси бухгалтер фирмы начислила себе 60 000 рублей зарплаты за два года

Как выяснилось, в фирме на протяжении двух лет работала бухгалтером 39-летняя местная жительница. Имея доступ к системе банковских платежей, женщина постоянно перечисляла на свой собственный карт-счет суммы, которые значительно превышали положенную ей заработную плату. Фигурантка, пытаясь скрыть незаконные действия, маскировала переводы под обычные выплаты.