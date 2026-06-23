В Беларуси бухгалтер фирмы начислила себе 60 000 рублей зарплаты за два года. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В милицию обратился директор одного из предприятий Петриковского района с заявлением про крупную недостачу на счетах.
Как выяснилось, в фирме на протяжении двух лет работала бухгалтером 39-летняя местная жительница. Имея доступ к системе банковских платежей, женщина постоянно перечисляла на свой собственный карт-счет суммы, которые значительно превышали положенную ей заработную плату. Фигурантка, пытаясь скрыть незаконные действия, маскировала переводы под обычные выплаты.
«Таким образом она похитила свыше 60 тысяч рублей. Часть причиненного ущерба возмещена», — уточнили в ведомстве.
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