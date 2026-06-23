Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Кроме этого до двух увеличилось число госпитализированных — в больницу увезли пострадавших с переломами.
— Пункт временного размещения расположен в Доме творчества, там 30 мест. У двух человек выявлены переломы, у остальных — колото-резанные раны, — отметил Михаил Слепухин.
Вечером 22 июня смерч обрушился на Кушву и Туринск. В результате урагана были повреждены 124 дома, 25 автомобилей.
Свердловские власти выплатят по 15 тысяч рублей пострадавшим. Кроме этого уральцы получат 75 тысяч рублей за поврежденное жилье и 150 тысяч за уничтоженное.