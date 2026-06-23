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Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21

Двух человек госпитализировали с переломами.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Кроме этого до двух увеличилось число госпитализированных — в больницу увезли пострадавших с переломами.

— Пункт временного размещения расположен в Доме творчества, там 30 мест. У двух человек выявлены переломы, у остальных — колото-резанные раны, — отметил Михаил Слепухин.

Вечером 22 июня смерч обрушился на Кушву и Туринск. В результате урагана были повреждены 124 дома, 25 автомобилей.

Свердловские власти выплатят по 15 тысяч рублей пострадавшим. Кроме этого уральцы получат 75 тысяч рублей за поврежденное жилье и 150 тысяч за уничтоженное.