Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Кроме этого до двух увеличилось число госпитализированных — в больницу увезли пострадавших с переломами.