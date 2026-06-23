Сотрудники краевого ГУФСИН рискуя жизнью спасли тонущих мать с сыновьями

Алексей поплыл к тому, кто находился дальше всех. Мужчина то погружался в воду, то всплывал, пытаясь глотать воздух. Подплывший офицер стал выталкивать его в сторону берега, но сил у самого уже почти не осталось. В один из моментов тонущий начал цепляться за своего спасителя, подминал его меня под себя в воду. Алексей в этот момент пошел на дно и сам чуть не утонул, но панике не поддавался.