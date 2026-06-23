Житель Прикамья осуждён за избиение подростка из-за снежка

Инцидент произошёл в начале ноября 2025 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс подростку не менее пяти ударов кулаком по голове. Поводом стал попавший в него снежок, брошенный несовершеннолетним. Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.