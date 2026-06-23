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Житель Прикамья осуждён за избиение подростка из-за снежка

Инцидент произошёл в начале ноября 2025 года.

Житель Горнозаводска осуждён за избиение подростка из-за снежка, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в начале ноября 2025 года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс подростку не менее пяти ударов кулаком по голове. Поводом стал попавший в него снежок, брошенный несовершеннолетним. Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Преступление выявили сотрудники регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ. Ситуация была взята на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным. Суд приговорил мужчину к 10 месяцам исправительных работ. Также он обязан выплатить потерпевшему 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.