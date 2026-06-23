Экс-главе воронежской сети дали условный срок за неуплату почти 200 млн налогов

При назначении наказания суд учел, что фигурант ранее не был судим, а также наличие у него малолетнего ребенка. Кроме условного срока, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании ущерба. Для обеспечения требований по делу ранее было арестовано имущество сети на сумму более 350 миллионов рублей.