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Экс-главе воронежской сети дали условный срок за неуплату почти 200 млн налогов

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Пятью пять» Константину Ложкину по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ и назначил два года лишения свободы условно.

Ленинский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Пятью пять» Константину Ложкину по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ и назначил два года лишения свободы условно.

По материалам дела, речь шла о неуплате более 197,2 миллиона рублей. Расследование вело региональное управление Следственного комитета.

Следствие считало, что фигурант включил в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года недостоверные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с несколькими ООО. На основании этих документов, по версии следствия, компания занизила налоговые обязательства перед бюджетом.

Дело поступило в суд осенью прошлого года и рассматривалось с сентября. На время процесса 60-летний подсудимый находился под подпиской о невыезде. В суде он признал вину и частично компенсировал причиненный ущерб.

При назначении наказания суд учел, что фигурант ранее не был судим, а также наличие у него малолетнего ребенка. Кроме условного срока, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании ущерба. Для обеспечения требований по делу ранее было арестовано имущество сети на сумму более 350 миллионов рублей.

Сеть за несколько лет открыла более 50 магазинов в Воронеже и соседних населенных пунктах. По итогам 2019 года выручка сети превышала 5,5 миллиарда рублей. Далее большую часть торговых точек приобрела федеральная продуктовая группа. Само АО потом было признано банкротом. В процедуре несостоятельности участвует региональное управление Федеральной налоговой службы.

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