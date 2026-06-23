19-летний воронежец украл у девушки украшения на 192 тысячи рублей, чтобы закрыть кредиты

Свою оплошность парень осознал, когда его нашла полиция. На допросе он не стал отпираться и сознался в содеянном, пояснив, что хотел закрыть долговые обязательства перед банками. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи — ему грозит до пяти лет колонии, а пока он отпущен под подписку о невыезде.