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Под Воронежем мужчина дважды попался на сбыте контрафактного табака на 4,6 млн рублей

Он продолжил нелегальную торговлю даже после первого изъятия товара.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Острогожска. Мужчину обвиняют в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. об этом 23 июня рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант приобрел в Воронеже поддельные сигареты без лицензии для последующего сбыта в Острогожском районе. В ноябре 2025 года полиция пресекла его деятельность и изъяла товар на 3,3 млн рублей. Однако это не остановило коммерсанта — в феврале 2026 года он вновь попался с контрафактом, на этот раз на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Общий ущерб от двух эпизодов превысил 4,6 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.

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