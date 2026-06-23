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Гражданина Египта выдворили из России в Нижегородской области

Иностранец нарушил миграционный режим и был препровождён приставами до пункта пропуска.

В июне судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Нижегородской области выдворили за пределы страны гражданина Египта. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства. Нарушение миграционного режима выявили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону, которые составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.

Суд назначил иностранцу штраф в размере 2 000 рублей и административное выдворение. До вступления решения в силу он находился в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области. После оформления всех процедур приставы сопроводили нарушителя до пункта пропуска через государственную границу.

Как уточнили в ГУФССП, только за последние три недели административному выдворению подверглись 125 иностранных граждан — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Повторный въезд в Россию после выдворения возможен не ранее чем через пять лет.

Ранее сообщалось, что нижегородка незаконно прописала в квартире восьмерых иностранцев.