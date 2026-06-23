Гражданина Египта выдворили из России в Нижегородской области

Как уточнили в ГУФССП, только за последние три недели административному выдворению подверглись 125 иностранных граждан — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Повторный въезд в Россию после выдворения возможен не ранее чем через пять лет.