Гражданина Египта выдворили из России в Нижегородской области

В июне судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Нижегородской области выдворили за пределы страны гражданина Египта. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства. Нарушение миграционного режима выявили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону, которые составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.
Суд назначил иностранцу штраф в размере 2 000 рублей и административное выдворение. До вступления решения в силу он находился в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области. После оформления всех процедур приставы сопроводили нарушителя до пункта пропуска через государственную границу.
Как уточнили в ГУФССП, только за последние три недели административному выдворению подверглись 125 иностранных граждан — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Повторный въезд в Россию после выдворения возможен не ранее чем через пять лет.
Ранее сообщалось, что нижегородка незаконно прописала в квартире восьмерых иностранцев.