Пострадавшим от смерча в Кушве выплатят до 150 тысяч рублей

Он уточнил, что сейчас жизням и здоровью граждан ничего не угрожает, а 16 горняков, которые находились на шахте «Южная» во время аварийного отключения электроэнергии, уже подняли. Также глава региона отметил, что власти помогут со стройматериалами для ремонта горожанам, чье жилье подлежит восстановлению.