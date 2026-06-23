Пострадавшим от смерча в Кушве выплатят до 150 тысяч рублей

«Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета оперативно довести их до людей», — написал Паслер.
Он уточнил, что сейчас жизням и здоровью граждан ничего не угрожает, а 16 горняков, которые находились на шахте «Южная» во время аварийного отключения электроэнергии, уже подняли. Также глава региона отметил, что власти помогут со стройматериалами для ремонта горожанам, чье жилье подлежит восстановлению.
Кроме того, региональному минфину Паслер поручил проработать вопрос перечисления выплат на спецсчета, чтобы пострадавшие не стали жертвами мошенников при покупке нового дома. А всем ответственным ведомствам, министерствам и организациям губернатор дал поручение ликвидировать последствия смерча в максимально сжатые сроки.
Напомним, разрушительный ураган обрушился на Кушву вчера вечером. В результате стихия повредила 124 частных жилых дома, 32 из которых оказались полностью разрушены.