В Минске ГАИ наказала водителей авто, из-за которых скорая не проехала во двор

Сотрудники Госавтоинспекции в интернете обнаружили видеоролик, на котором видно, как во дворе дома № 21 по улице Бобруйской машина скорой медицинской помощи не может подъехать к пациенту. Причина — заблокированные проезд автомобилями Toyota и Chevrolet, которые припаркованы с нарушением требований Правил дорожного движения.