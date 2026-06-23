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В Минске ГАИ наказала водителей авто, из-за которых скорая не проехала во двор

ГАИ отреагировала на видео, где врачи скорой в Минске пошли пешком к пациенту.

Источник: Комсомольская правда

В Минске ГАИ наказала водителей авто, из-за которых скорая не проехала во двор. Подробности и видео приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции в интернете обнаружили видеоролик, на котором видно, как во дворе дома № 21 по улице Бобруйской машина скорой медицинской помощи не может подъехать к пациенту. Причина — заблокированные проезд автомобилями Toyota и Chevrolet, которые припаркованы с нарушением требований Правил дорожного движения.

Как видно на видео, врачи скорой вынуждены были идти пешком в дом к пациенту.

Информацию про заблокированный проезд передали в ГАИ сотрудники бригады скорой помощи. Инспекторы оперативно выехали по адресу и установили личности нарушителей. Водителей автомобилей привлекли к ответственности.

Ранее ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском.

Кстати, мы узнали, что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах: «Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями».

Кроме того, белорусский юрист сказала, каких работников уволят первыми при сокращении.