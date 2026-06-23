СК: в Советске воспитателя детсада будут судить из-за ЧП с пятилетней девочкой

В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя одного из детских садов. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Как утверждает следствие, в августе 2025 года во время прогулки воспитанников детсада воспитатель допустила самовольный уход пятилетней девочки с площадки. Оставшись без присмотра, девочка сдвинула металлическую решетку, закрывающую техническое углубление, и упала на поверхность бетонного основания. После этого решетка упала на ребенка. В результате воспитаннице детсада были причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее прокурор Советска обратился в суд с иском о взыскании с детсада компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.